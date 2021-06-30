LGS tercihleri yaparken bu hataya düşmeyin

1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları bugün açıklanacak. 6 Haziran'da düzenlenen 2021 LGS, son 4 yılın en zor sınavı olarak değerlendirilmişti. Özellikle matematik soruları bu yıl öğrencileri oldukça zorladı.
Bu yıl ortalamaların geçen yıla göre düşmesi, öğrencilerin LGS'nin ilk kez düzenlendiği 2018 yılındaki puanlara benzer sonuçlar elde etmesi bekleniyor. Aynı şekilde LGS'de tam puan yapanların da yine geçmiş yıllara göre düşeceği öngörülüyor. 2018 LGS'de 18, 2019 LGS'de 565, 2020 LGS'de ise 181 şampiyon çıkmıştı. Bu yıl şampiyon sayısının 20 civarında olacağı tahmin ediliyor.
Peki bu değişiklikler, tercih sürecine ve LGS'yle öğrenci alan okul puanlarına nasıl yansıyacak? Öğrencilerin puanlarına göre değil yüzdelik dilimlerine göre tercih yapacağını hatırlatan Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, okul taban puanlarının geçmiş yıllara göre düşeceğini söyledi. Yılmaz tercih süreciyle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:
TERCİHLERİ OKULUNUZDAN YAPIN:
Resmi olarak tercih sürecinin başlamasıyla birlikte https://e-okul.meb. gov.tr internet adresinden öğrenciler, tercihlerini okula gitmeden de bireysel olarak yapabilir. Bizim önerimiz, öğrencilerin tercihlerini mezun oldukları okuldan yapmalarıdır.
PUANLAR NASIL OLACAK?
Bu yıl, puanların 2020 yılına göre düşmesi ve 2018 yılındaki puanlarla benzer olması beklenmektedir. 4+4+4 sisteminin ilk öğrencileri 2020 yılında mezun oldukları için öğrenci sayısının artmasından kaynaklı olarak sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanlarında geçici olarak artış yapıldı. 2021 yılında ise kontenjanlar yaklaşık olarak eski haline geri döndürüldü.
REHBER ÖĞRETMENE DANIŞIN
TERCİHLER NASIL YAPILMALI?
Sınavın genel olarak öğrencileri zorlamış olmasından dolayı, ortalama öğrenci puanlarının ve beraberinde okulların taban puanlarının gerilemesi beklenmektedir. Bu sebeple, tercih yaparken geçen seneki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilimlerin dönüştürülmesi ile ilgili olarak rehber öğretmenlerin uzmanlığından faydalanılması önem arz edecektir.
KAÇ TERCİH YAPILACAK?
Öğrenciler, LGS puanına göre öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinden en fazla 10 okul tercihi yapabilirler.
YERELDE 5 TERCİH HAKKI
ÖNCE YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ:
Öğrenciler öncelikle yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercih yapacak. Ardından LGS puanıyla öğrenci alan okullar için tercihte bulunabilecek.
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YEREL TERCİHLER NASIL OLACAK?
Tercihlerinden ilk 3 okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilirler. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilir.