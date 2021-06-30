LGS YEP Adana lise taban puanları 2021 – LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı?

Yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın katılım gösterdiği LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS YEP Adana lise taban puanları açıklandı mı, nitelikli okullar belli oldu mu sorusunun yanıtına çevrildi. Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP puanları tercih işlemlerinin bugün başlayacak olması ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı? LGS YEP Adana lise taban puanları 2021
YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.
Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından Adana liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
Adana merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Geçen senenin Adana ve ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|477,3162
|0,35
|0,02
|ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|463,0659
|0,93
|0,36
|ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|452,8902
|1,53
|0,37
|ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|442,4571
|2,36
|1,53
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|437,4105
|2,82
|1,69
|ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|36
|435,6105
|3
|1,93
|ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|430,7534
|3,52
|0,04
|ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|424,3942
|4,25
|
2,4
|ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|422,9122
|4,43
|0,25
|ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|420,9495
|4,67
|2,78
|ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,1816
|5,75
|3,12
|ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|403,1539
|7,32
|3,28
|ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|402,1016
|7,49
|4,73
|ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|397,8571
|8,24
|4,52
|ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|393,4068
|9,06
|0,1
|ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|391,0088
|9,53
|5,82
|ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|389,2117
|9,9
|3,57
|ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,7201
|12,85
|4,52
|ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|370,7124
|14,06
|6,09
|ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|108
|356,4356
|17,8
|11,73
|ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|348,3838
|20,12
|7,6
|ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|340,9368
|22,37
|9,1
|ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|180
|329,2563
|26,15
|9,09
|ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|204
|298,0082
|38,01
|4,6
|ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|288,8225
|42,11
|9,77
|ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|284,0467
|44,35
|10,09
|ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|283,2855
|44,72
|21,3
|ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|72
|276,355
|48,18
|9,99
|ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|268,86
|52,17
|17
|ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|266,1769
|53,63
|22
|ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|257,7866
|58,47
|14,66
|ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|251,5342
|62,24
|14,77
|ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|249,9708
|63,21
|18
|ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|247,1992
|64,97
|14,02
|ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|245,1901
|66,25
|31,72
|ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|242,2283
|68,16
|23,93
|ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|231,5111
|75,25
|22,35
|ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|224,6506
|79,81
|47,11
|ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|223,0381
|80,87
|24,39
|ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|220,0095
|82,78
|35,62
|ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|216,2171
|85,14
|27,89
|ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|209,6926
|88,87
|37,25
|ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|184,6992
|97,96
|19,74
|ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|178,4606
|98,87
|16,23