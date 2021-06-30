Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS YEP Adana lise taban puanları 2021 – LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 10:13 Son Güncelleme: 30.6.2021 10:15

LGS YEP Adana lise taban puanları 2021 – LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı?

LGS YEP Adana lise taban puanları 2021 – LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı?

Liselere Geçiş Sistemi’ne katılan binlerce öğrenci LGS YEP Adana lise taban puanları açıklandı mı, nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler Adana nitelikli okullar listesini sorgulamaya başladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Peki; LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı? LGS YEP Adana lise taban puanları 2021

Yaklaşık 1 milyon 200 bin adayın katılım gösterdiği LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler LGS YEP Adana lise taban puanları açıklandı mı, nitelikli okullar belli oldu mu sorusunun yanıtına çevrildi. Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP puanları tercih işlemlerinin bugün başlayacak olması ile araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı? LGS YEP Adana lise taban puanları 2021

LGS YEP ADANA TABAN PUANLARI 2021: LİSE TABAN PUANLARI ADANA

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sistemi ile birlikte çıkan YEP puanı sistemi, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için lazım olan puan sistemine denir.

ADANA LİSE TABAN PUANLARI İLE KONTENJAN LİSTESİ!

Sizler için hazırladığımız haberimizin devamından Adana liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimlere ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS YEP ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Adana merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Geçen senenin Adana ve ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 477,3162 0,35 0,02
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 463,0659 0,93 0,36
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 452,8902 1,53 0,37
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 442,4571 2,36 1,53
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 437,4105 2,82 1,69
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 36 435,6105 3 1,93
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,7534 3,52 0,04
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 424,3942 4,25

2,4

ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,9122 4,43 0,25
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 420,9495 4,67 2,78
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,1816 5,75 3,12
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 403,1539 7,32 3,28
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 402,1016 7,49 4,73
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 397,8571 8,24 4,52
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 393,4068 9,06 0,1
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 391,0088 9,53 5,82
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,2117 9,9 3,57
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,7201 12,85 4,52
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 370,7124 14,06 6,09
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 356,4356 17,8 11,73
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 348,3838 20,12 7,6
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,9368 22,37 9,1
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 329,2563 26,15 9,09
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 204 298,0082 38,01 4,6
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 288,8225 42,11 9,77
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 284,0467 44,35 10,09
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,2855 44,72 21,3
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 72 276,355 48,18 9,99

ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 268,86 52,17 17
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,1769 53,63 22
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 257,7866 58,47 14,66
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,5342 62,24 14,77
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 249,9708 63,21 18
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 247,1992 64,97 14,02
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 245,1901 66,25 31,72
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 242,2283 68,16 23,93
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 231,5111 75,25 22,35
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 224,6506 79,81 47,11
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 223,0381 80,87 24,39
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 220,0095 82,78 35,62
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 216,2171 85,14 27,89
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 209,6926 88,87 37,25
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 184,6992 97,96 19,74
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 178,4606 98,87 16,23
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS YEP Adana lise taban puanları 2021 – LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA