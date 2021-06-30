LGS Yerel Yerleştirme nedir ve ne demek? İşte 2021 Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan liseler listesi ve kriterleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler merak konusu haline geldi. Bilindiği üzere şuan uygulanmakta olan sınav sistemiyle liselere sınavla ve sınavsız geçiş yapmak mümkün olacak. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Hal böyleyken "İkamet adreslerine göre liselere yerleştirildiği sistem Yerel Yerleştirme nedir? 2021 Yerel Yerleştirmeye ile öğrenci alan liseler hangileri?" soruları da gündeme taşındı. İşte merak edilen o detaylar…
Liseye Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından yerel yerleştirmeyle liselere yerleşmek isteyen öğrenciler ikametgah adreslerine göre alınacak. Milli eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih kılavuzuyla birlikte yerel yerleştirme işlemleri başlar.
Yerel yerleştirme Okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan yerleştirmeye verilen isimdir.
1-Öğrencilerin ikamet adresleri
2-Okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)
3-8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığı
Liseye yerleşme 3 ana başlıktan oluşur; yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlı okullar… Yerel yerleştirme tercihi ilk olarak yapılır ve daha sonra diğer tercih işlemleri tamamlanır. Yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirsiniz. Yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilirsiniz. Tercihlerin tamamını doldurmak zorunda değilsiniz. Ama ne kadar çok okul seçerseniz yerleşme şansınız da o kadar artar. Ayrıca unutmayın okul türünden en fazla 3 okul seçebilirsiniz.