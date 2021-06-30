LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net lazım, liseye girişte kaç baraj puanı gerekiyor?

8.sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen LGS sınavı tamamlandı. Merkezi sınav 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Öğrencilere ilk oturumda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. İki sınav oturumu arasında ise 45 dakikalık zaman dilimi verildi. İkinci oturumda ise toplamda 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ise "LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net ve kaç baraj puanı gerekiyor?" gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bu kapsamda; LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net ve kaç baraj puanı gerekiyor?