LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net lazım, liseye girişte kaç baraj puanı gerekiyor?

8.sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen LGS sınavı tamamlandı. Merkezi sınav 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi. Öğrencilere ilk oturumda çoktan seçmeli 90 soru soruldu. İki sınav oturumu arasında ise 45 dakikalık zaman dilimi verildi. İkinci oturumda ise toplamda 40 soru soruldu ve öğrencilere 80 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ise "LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net ve kaç baraj puanı gerekiyor?" gibi soruların yanıtları araştırılır hale geldi. Bu kapsamda; LGS'de baraj puanı kaç? 2021 LGS liseye gitmek için en az kaç net ve kaç baraj puanı gerekiyor?
LGS PUANI KAÇ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLİR?
LGS tam puan 500'dür. LGS 500 tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.
LGS İÇİN KAÇ NET GEREKİR?
İyi bir liseye yerleşmek için LGS'den en az 450 puan alınması gerekirken yüzde 2'lik dilime girilmesi gerekiyor. Ancak yüzde 7'lik dilimlere kadar da tercih edilen liseler bulunmaktadır.
LGS BARAJ PUANI KAÇ?
2005 yılında Bakanlık, değişiklikler çerçevesinde LGS'ye ilk kez baraj uygulamasını koymuştu. Buna göre, LGS'yi kazanmak için 100-500 aralığına çekilen OKS-TM ve OKS-MF puan türlerinin en az birinden 160 puan almış olmak gerekiyordu. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.