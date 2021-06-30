LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri şimdiden milyonlarca adayın gündemindeki yerini aldı. Gözler bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan açıklamaya çevrilirken "2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi Taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı, Lise taban puanları ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular da yanıt aramaya başladı. Tercih dönemiyle beraber MEB okulların puan, kontenjan ve yüzdelik dilimlerini öğrencilerle paylaşacak. İşte LGS tercihleriyle ilgili detaylar…
LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin açıklamaların gelmesi bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.
LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS taban ve tavan puanları ile lise kontenjanları henüz açıklanmış değil. Yarın e-okul üzerinden yüzdelik dilimlerin de duyurulması bekleniyor.
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