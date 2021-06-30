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Haberler Eğitim Haberleri Malatya lise taban puanları! 2021 Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:09 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:09

Malatya lise taban puanları! 2021 Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Malatya lise taban puanları! 2021 Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen yüz binlerce lise adayı genç, şimdiden okul puanları ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. Malatya’da öğrenim görmeye hazırlanan gençler, 2021 LGS Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları hakkında araştırma yapıyor. İşte Malatya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri!

Pek çok şehirde olduğu gibi Malatya'da da öğrencilerin gündeminde lise taban puanları var. LGS heyecanı son hızda devam ederken öğrenciler şimdiden Malatya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. 2021 LGS Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

MALATYA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Malatya ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Malatya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Malatya ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,7058 0,86 0,01
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0859 1,82 0,54
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 436,2896 2,94 1,82
MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 416,3217 5,3 2,37
MALATYA / YEŞİLYURT / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 409,3169 6,32 1,97
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 409,2026 6,34 2,95
MALATYA / ARAPGİR / Kerem Aydınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 392,5713 9,22 3,2
MALATYA / DARENDE / Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 384,9518 10,78 3,38
MALATYA / BATTALGAZİ / Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 379,015 12,07 4,58
MALATYA / BATTALGAZİ / Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 372,2328 13,69 0,89
MALATYA / DARENDE / Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 72 331,8186 25,3 5,42
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 322,6351 28,43 7,98
MALATYA / BATTALGAZİ / Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 310,1354 33,1 14,95
MALATYA / YEŞİLYURT / Şehit Gökhan Ertan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,8219 44,46 17,36
MALATYA / BATTALGAZİ / Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 280,7497 45,96 24,66
MALATYA / BATTALGAZİ / Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,9197 53,23 22,8
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Malatya lise taban puanları! 2021 Malatya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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