Mardin lise taban puanları! 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Yüzbinlerce öğrenci 8'inci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra liseye geçmek için LGS'ye girdi. Geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döken adaylar, okul tercihi yapmak üzere yarın açıklanacak LGS sonuçlarını bekliyor. Bu sırada Mardin lise taban puanları hakkında araştırmalar başladı. İşte 2021 LGS Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
MARDİN LİSE TABAN PUANLARI 2021
Mardin ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Mardin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Mardin ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|428,2998
|3,79
|0,36
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|409,8404
|6,24
|0,44
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|409,6853
|6,27
|1,56
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|390,3116
|9,67
|3,83
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|375,0892
|12,99
|6,56
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,2149
|13,69
|0,68
|MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|361,1489
|16,51
|0,48
|MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|357,7414
|17,44
|4,88
|MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Arapça
|30
|346,9863
|20,53
|13,38
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|346,0213
|20,82
|9,27
|MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|345,225
|21,06
|7
|MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|331,4765
|25,41
|4,51
|MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|305,596
|34,86
|10,15
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,1075
|42,44
|11,3
|MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|150
|272,4197
|50,26
|15,27
|MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|271,2066
|50,9
|17,65
|MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|266,3697
|53,52
|25,5
|MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|259,6367
|57,38
|21,72