Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Mersin lise taban puanları! 2021 Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:11 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:11

Mersin lise taban puanları! 2021 Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Mersin lise taban puanları! 2021 Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS’ye giren ve lise hayatına Mersin’de devam etmeyi planlayan pek çok öğrenci, henüz sınav sonuçları açıklanmadan Mersin lise taban puanları hakkında araştırmaya girişti. 2021 LGS Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları araştırılırken, liselerin diğer özellikleri de merak ediliyor. İşte LGS tercih süreci ve lise taban puanlarına ilişkin merak edilenler.

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Mersin lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

MERSİN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Mersin ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Mersin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Mersin ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 470,0211 0,6 0,01
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 457,8932 1,21 0,61
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 449,7961 1,77 0,44
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 432,4556 3,33 0,76
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 427,8866 3,83 1,25
MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 416,9837 5,21 1,78
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 410,8917 6,08 2,8

MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,5647 6,14 1,01
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,9702 6,38 0,94
MERSİN / ANAMUR / Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,205 6,82 0,04
MERSİN / YENİŞEHİR / Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,5818 8,11 0,39
MERSİN / TOROSLAR / Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380 395,3155 8,7 4,05
MERSİN / YENİŞEHİR / Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 377,3227 12,47 6,07
MERSİN / AKDENİZ / Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 359,0193 17,09 8,07
MERSİN / MUT / Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 350,5781 19,46 0,89
MERSİN / YENİŞEHİR / Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 170 346,5795 20,65 8,27
MERSİN / TOROSLAR / Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 330,43 25,75 9,03
MERSİN / MUT / Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 330,3914 25,77 3,91
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 319,1055 29,71 8,66
MERSİN / ERDEMLİ / Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 316,6974 30,6 7,1
MERSİN / TOROSLAR / Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 304,3417 35,38 9,07
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,2022 40,12 17,03
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 283,7722 44,48 8,31
MERSİN / TARSUS / Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 278,0439 47,32 5,08
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,7566 48,49 13,92
MERSİN / MEZİTLİ / Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,1462 50,41 17,51
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 266,6169 53,39 14,14
MERSİN / TOROSLAR / Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,9799 53,74 18
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 263,4387 55,19 25,11
MERSİN / SİLİFKE / Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 261,126 56,51 12,37
MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 255,5177 59,84 16,68
MERSİN / AKDENİZ / Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,0624 60,72 26,41
MERSİN / MEZİTLİ / Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,1272 61,27 35,29
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,7344 62,11 24,44
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 249,7637 63,34 31,32
MERSİN / ANAMUR / Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,1633 64,99 10,24
MERSİN / AKDENİZ / Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 247,0262 65,08 20,35
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,3738 67,41 10,35
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 234,2899 73,41 17,72
MERSİN / TOROSLAR / Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 233,4502 73,96 25,59
MERSİN / TARSUS / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 226,256 78,75 10,91
MERSİN / AKDENİZ / Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 225,7317 79,1 22,42
MERSİN / TOROSLAR / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 224,0556 80,21 35,85
MERSİN / TARSUS / Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 222,2566 81,37 25,81
MERSİN / MEZİTLİ / Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,9347 81,57 42,85
MERSİN / TARSUS / Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 214,3765 86,22 15,4
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin lise taban puanları! 2021 Mersin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA