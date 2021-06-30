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Haberler Eğitim Haberleri Muğla lise taban puanları! 2021 Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:11 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:11

Muğla lise taban puanları! 2021 Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Muğla lise taban puanları! 2021 Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS’ye giren ve lise hayatına Muğla’da devam etmeyi planlayan pek çok öğrenci, henüz sınav sonuçları açıklanmadan Muğla lise taban puanları hakkında araştırmaya girişti. 2021 LGS Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları araştırılırken, liselerin diğer özellikleri de merak ediliyor. İşte LGS tercih süreci ve lise taban puanlarına ilişkin merak edilenler.

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Muğla lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

MUĞLA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Muğla ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Muğla lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Muğla ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 445,7025 2,09 0,23
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,5962 2,26 0,2
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 430,582 3,53 0,38
MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 418,3514 5,02 1,49
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 401,3373 7,63 2,26
MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 377,2691 12,48 3,14
MUĞLA / MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 375,3409 12,93 3,41
MUĞLA / BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 30 371,6371 13,83 12,29
MUĞLA / MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 366,8803 15,02 7,09
MUĞLA / DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 346,6198 20,64 4,08
MUĞLA / FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 330,0027 25,9 1,65
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 303,5919 35,68 1,57
MUĞLA / BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 303,5755 35,69 7,57
MUĞLA / MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 302,8044 36 1,06
MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,9443 36,78 14,27
MUĞLA / MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 282,9197 44,9 15,2
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,7312 45,97 8,21
MUĞLA / FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,9471 47,88 28,27
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Muğla lise taban puanları! 2021 Muğla Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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