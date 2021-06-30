Muş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Muş lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Muş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Muş LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
MUŞ LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Muş Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|412,4102
|5,85
|0,53
|150
|Muş Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|384,2416
|10,93
|5,87
|180
|Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi (Malazgirt)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|361,5488
|16,41
|6,5
|150
|Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|357,8002
|17,43
|10,93
|120
|Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|351,8819
|19,09
|7,48
|120
|Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|327,093
|26,88
|11,05
|170
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|298,2832
|37,89
|12,61
|30
|Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi (Bulanık)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|293,5167
|39,98
|1,8
|280
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,625
|42,2
|19,5
|30
|Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Malazgirt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|286,2646
|43,29
|11,31
|34
|Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (İnşaat Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|267,0836
|53,14
|19,1
|60
|Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bulanık) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|250,596
|62,82
|29,33
|34