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Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:34

Muş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Muş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Muş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Muş lise taban puanları 2021…

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Muş lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Muş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Muş LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

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MUŞ LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Muş Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 412,4102 5,85 0,53 150
Muş Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 384,2416 10,93 5,87 180
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi (Malazgirt) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 361,5488 16,41 6,5 150
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 357,8002 17,43 10,93 120
Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 351,8819 19,09 7,48 120
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 327,093 26,88 11,05 170
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,2832 37,89 12,61 30
Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi (Bulanık) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 293,5167 39,98 1,8 280
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,625 42,2 19,5 30
Malazgirt Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Malazgirt) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 286,2646 43,29 11,31 34
Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 267,0836 53,14 19,1 60
Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bulanık) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 250,596 62,82 29,33 34
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Muş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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