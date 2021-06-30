Nevşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Nevşehir lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Nevşehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Nevşehir LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
NEVŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|435,7538
|2,99
|0,09
|90
|Ürgüp Tesan Fen Lisesi (Ürgüp)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|408,1222
|6,51
|2,29
|120
|Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|400,7653
|7,73
|0,3
|102
|Nevşehir Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|381,8468
|11,45
|3,55
|180
|Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|368,7036
|14,56
|8,39
|120
|Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi (Avanos)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|346,3402
|20,72
|11,47
|68
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|322,0341
|28,65
|14,42
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|316,6428
|30,62
|15,24
|30
|Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|309,0014
|33,54
|15,87
|30