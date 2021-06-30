Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Nevşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:39

Nevşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Nevşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Nevşehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Nevşehir lise taban puanları 2021…

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Nevşehir lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Nevşehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Nevşehir LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

NEVŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 435,7538 2,99 0,09 90
Ürgüp Tesan Fen Lisesi (Ürgüp) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408,1222 6,51 2,29 120
Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400,7653 7,73 0,3 102
Nevşehir Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 381,8468 11,45 3,55 180
Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 368,7036 14,56 8,39 120
Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi (Avanos) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,3402 20,72 11,47 68
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 322,0341 28,65 14,42 30
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 316,6428 30,62 15,24 30
Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 309,0014 33,54 15,87 30
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA