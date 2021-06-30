Nitelikli okul ne demek? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nitelikli okul Anadolu ve fen liselerinin listesi

Nitelikli okul listesi LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların gündemine geldi. 6 Haziran tarihinde düzenlenen sınava dair sonuçlar bugün erişime açılırken öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nitelikli okul Anadolu ve fen liselerinin listesi araştırılıyor. Nitelikli okul, sınavla öğrenci alan okullara deniyor. Peki, Nitelikli okul ne demek? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2021 nitelikli okul Anadolu ve fen liselerinin listesi…
NİTELİKLİ OKULLARDAN BAZILARI
İSTANBUL: Vefa, Pertevniyal, Cağaloğlu Anadolu, Galatasaray, İstanbul (Erkek), Kabataş, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip, Şehit Mustafa Kaymakçı Fen ve Sosyal Bilimler Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi.
İZMİR: İzmir Fen, Bornova Anadolu, Cihat Kora Anadolu Lisesi.
ANKARA: Ankara Fen, Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler, Şehit Ömer Takdemir Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi.
DİĞER İLLERDEN BAZI LİSELER: Trabzon Fen Lisesi, Eti Sosyal Bilimler Lisesi (Eskişehir), Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (Adana), Kozan Fen Lisesi (Adana), Adıyaman Fen Lisesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Ağrı), Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (Samsun), Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi (Antalya), Şehit Mehmet Karacatilki Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Osmaniye), Şehit Gökhan Esen Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi (Zonguldak).
YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.
Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.
Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.
İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır