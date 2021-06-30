OBP hesaplama nasıl yapılır? LGS OBP nedir? 2021 Ortaöğretim Başarı Puanı hesaplama işlemi

LGS sonuçları açıklandı! LGS puanı ile OBP de tercih dönemi öncesi öğrencilerin ilgi odağında yer alıyor. LGS sınav sonuçları içinde okul puanını görecek olan öğrenciler, yerleştirme puanları ile tercihlerini buna göre yapacaklar. Bu noktada okul puanı "OBP nasıl hesaplanır, OBP hesaplama nasıl yapılır" gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülüyor. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) çevriliyor. İşte, OBP hesaplama ile ilgili detaylar ve OBP sınavsız alan liseler hakkında merak edilenler...
OBP NEDİR?
OBP, öğrencilerin ortaöğretim başarı puanı demektir.
SINAVSIZ ALAN LİSELER NEDİR?
Sınavsız alan liseler öğrencilerin ortaöğretim başarı puanına (OBP)bakacaklar. Ortalama ile alan okulların puanları ise değişiklik gösteriyor.
Sınavsız yani ortalama ile alan liseler henüz belli olmadı.
OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.