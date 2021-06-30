Sakarya lise taban puanları! 2021 Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Sakarya lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
SAKARYA LİSE TABAN PUANLARI 2021
Sakarya ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Sakarya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Sakarya ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|453,002
|1,52
|0,09
|SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|436,3682
|2,93
|0,19
|SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|424,2943
|4,26
|0,55
|SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|418,0813
|5,06
|0,24
|SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|306
|406,377
|6,79
|1,56
|SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|398,5939
|8,11
|2,05
|SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|385,8655
|10,58
|2,86
|SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|366,1291
|15,22
|5,51
|SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|347,3874
|20,41
|0,97
|SAKARYA / GEYVE / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|344,4357
|21,3
|4,93
|SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|331,8762
|25,28
|8,42
|SAKARYA / ADAPAZARI / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|323,0433
|28,29
|8,86
|SAKARYA / HENDEK / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|320,5532
|29,18
|10,67
|SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|282,5429
|45,07
|13,55
|SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|276,2125
|48,26
|26,51
|SAKARYA / ARİFİYE / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|262,6513
|55,64
|21,89
|SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|252,3907
|61,72
|17,55
|SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|251,6027
|62,2
|6,81
|SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|249,0718
|63,78
|38,57
|SAKARYA / HENDEK / Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|207,443
|90,06
|30,16