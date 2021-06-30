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Haberler Eğitim Haberleri Samsun lise taban puanları! 2021 Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:12 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:12

Samsun lise taban puanları! 2021 Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Samsun lise taban puanları! 2021 Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Samsunlu gençler, Samsun lise taban puanları hakkında inceleme yapıyor. 2021 LGS sonuçları yarın gün içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler için okul araştırmalarına şimdiden başlayan adaylar 2021 LGS Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor.

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Samsun lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

2021 LGS LİSE KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

SAMSUN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Samsun ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Samsun lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Samsun ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 464,0221 0,88 0,02
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 450,3534 1,72 0,23
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 437,0984 2,86 0,13
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 431,1718 3,47 0,14
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 427,5417 3,88 0,32
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 422,5118 4,48 1,73
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 410,679 6,12 1,89

SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,8934 6,23 0,08
SAMSUN / KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,0678 6,68 2,56
SAMSUN / İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,5526 8,12 0,39
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 60 391,5417 9,43 3,61
SAMSUN / HAVZA / Havza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 391,1057 9,51 3,64
SAMSUN / LADİK / Akpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 386,3529 10,48 5,84
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 382,5435 11,3 2,04
SAMSUN / İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 364,5482 15,63 2,57
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 362,2193 16,24 6,28
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 354,3717 18,39 6,33
SAMSUN / İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 352,1722 19 8,76
SAMSUN / BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 349,6651 19,74 5,9
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 338,5579 23,11 12,68
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 319,9848 29,39 8,53
SAMSUN / TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 316,8986 30,53 15,36
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,2128 41,01 12,92
SAMSUN / İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,145 42,42 16,62
SAMSUN / VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 274,5492 49,13 17,22
SAMSUN / ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 268,4859 52,36 21,82
SAMSUN / İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 266,1302 53,66 18,74
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 241,3962 68,71 28,81
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Samsun lise taban puanları! 2021 Samsun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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