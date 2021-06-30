LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından sabah saatlerinde yapılan son dakika açıklamasıyla, LGS sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Adaylar sınavdan aldıkları puan ve sıralamaları öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesine akın etti. Milyonlarca öğrenci LGS sınav sonucu sorgulama işlemini meb.gov.tr'den yapabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 LGS sınav sonuçları ile ilgili olarak açıklama geldi. MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Milyonlarca aday, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını meb.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor. LGS sınav sonuçlarının ardından gözler LGS tercih kılavuzunda olacak. Kılavuzun açıklanması ile puanlara göre okul işlemleri başlayacak.
SINAVA KATILIM YÜZDE 83
Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK
LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.
İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.
97 ÖĞRENCİ FULL ÇEKTİ
Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.
KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI
Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.
Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.
Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.
İşte, LGS sonuçları sorgulama ile ilgili merak edilenler
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Gelen son dakika haberine göre, MEB tarafından LGS sonuçları açıklandı. İşte o paylaşım;
Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "https://t.co/yfhkw0cOB8" adresinden açıklandı.— AA Canlı (@AACanli) June 30, 2021
Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi. LGS kapsamındaki merkezî sınavı bir gazeteye değerlendiren Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Özer, özetle şunları söyledi:
KILAVUZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.
Öğrencilerin bu üç alanda toplan 20 okul tercih etme hakkı bulunacak. Öğrenciler yerel tercih listesini de mutlaka hazırlamak zorunda olacak. Yerel tercih yapmayanlar için LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi)