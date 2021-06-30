Tiyatroyu sese dönüştürdü

Üniversite birinci sınıf öğrencisi görme engelli Ömer Yılmaz, tiyatro oyunlarını tamamen sesle algılayabilecek bir proje geliştirdi. TÜBİTAK
'tan da onay alan proje, sesli tiyatroyu bir adım öne taşıdı. Proje, oyundaki kullanılacak her türlü materyalin ses diliyle çözümlenmesiyle gerçekleştiriliyor. İstanbul Atlas Üniversitesi
mütercim tercümanlık bölümü birinci sınıf öğrencisi Yılmaz, "Sesli tiyatroda olaylar tarif edilerek anlatılıyor. Bizim sistemimizde tarife gerek kalmadan, sesin her yönden geldiği bir yöntemi kullanacağız. Sinema
filminin sadece seslerle aktarıldığını düşünün. Sadece sesleri duyuyoruz. Dinleyicinin hayal ettiği bir dünya. Bu dinleyicinin hayal dünyasını güçlendiriyor. Dinleyici hikâyeyi hayal dünyasında oluşturduğundan dinleyici de olaya katılıyor. Burada dinleyici ile tiyatro iç içe geçiyor. Ses sayesinde bütün diğer gösterge sistemlerini kendin devreye sokman gerekiyor" dedi.