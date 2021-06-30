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Haberler Eğitim Haberleri Trabzon lise taban puanları! 2021 Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:14 Son Güncelleme: 30.6.2021 09:14

Trabzon lise taban puanları! 2021 Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Trabzon lise taban puanları! 2021 Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Trabzonlu gençler, Trabzon lise taban puanları hakkında inceleme yapıyor. 2021 LGS sonuçları yarın gün içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler için okul araştırmalarına şimdiden başlayan adaylar 2021 LGS Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor.

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Trabzon lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

TRABZON LİSE TABAN PUANLARI 2021

Trabzon ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Trabzon lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Trabzon ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 464,9314 0,84 0,01
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 453,9107 1,47 0,06
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 442,0181 2,4 0,85
TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 423,9613 4,31 0,13
TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 421,7127 4,58 1,69
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,5424 5,55 0,93
TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,5443 6,92 2,19
TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,7528 8,44 0,86
TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 393,1441 9,11 3,72
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 392,2369 9,29 3,88
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 371,897 13,77 4,55
TRABZON / SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 365,3443 15,42 4,25
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Arapça 30 363,922 15,79 4,39
TRABZON / AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 40 358,3861 17,27 6,61
TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 329,0618 26,21 7,98
TRABZON / OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 328,5619 26,39 9,24
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 311,9241 32,39 13,34
TRABZON / ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 284,3319 44,22 13,95
TRABZON / ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 248,6192 64,07 24,73
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,1657 70,18 33,49
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Trabzon lise taban puanları! 2021 Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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