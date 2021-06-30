Trabzon lise taban puanları! 2021 Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Trabzon lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Trabzon Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
TRABZON LİSE TABAN PUANLARI 2021
Trabzon ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Trabzon lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Trabzon ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|464,9314
|0,84
|0,01
|TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|453,9107
|1,47
|0,06
|TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|442,0181
|2,4
|0,85
|TRABZON / ORTAHİSAR / Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|423,9613
|4,31
|0,13
|TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|421,7127
|4,58
|1,69
|TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|414,5424
|5,55
|0,93
|TRABZON / VAKFIKEBİR / Vakfıkebir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,5443
|6,92
|2,19
|TRABZON / OF / Solaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,7528
|8,44
|0,86
|TRABZON / ORTAHİSAR / Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|393,1441
|9,11
|3,72
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|392,2369
|9,29
|3,88
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|371,897
|13,77
|4,55
|TRABZON / SÜRMENE / Sürmene Hasan Tahsin Kırali Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|365,3443
|15,42
|4,25
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız
|Arapça
|30
|363,922
|15,79
|4,39
|TRABZON / AKÇAABAT / Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|40
|358,3861
|17,27
|6,61
|TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Ahmet Gün Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|40
|329,0618
|26,21
|7,98
|TRABZON / OF / Of Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|328,5619
|26,39
|9,24
|TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|311,9241
|32,39
|13,34
|TRABZON / ORTAHİSAR / Prof Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|284,3319
|44,22
|13,95
|TRABZON / ARAKLI / Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|248,6192
|64,07
|24,73
|TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,1657
|70,18
|33,49