Uşak lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

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LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.