Zn Hangi Element? Zn Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Laboratuvar çalışmalarında ve bilimsel metinlerde daha kolay yol alabilmek adına kimyasal elementler simgelerle gösterilmektedir. Bu simgeler elementlerin isimlerinde elementin İngilizce ve Latince isimlerinin harfleri belirleyicidir. Bu yazımızda periyodik gtabloda bulunun Zn hangi element? sorusunun cevabını vereceğiz. İşte Zn elementi özellikleri ve periyodik tabloda sıralanışı hakkında merak edilenler...

ZN SİMGESİ HANGİ ELEMENTİN SEMBOLÜDÜR?

Latince Zinkum, İngilizce Zinc, Almanca Zink ismini taşıyan ve periyodik tabloda Zn harfleriyle gösterilen kimyasal element çinkodur.

ÇİNKO ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Çinko elementi maviye çalan açık gri renge sahip kırılgan yapılı bir metaldir.

Çinko elementinin atom numarası 30'dur.

Periyodik tablonun geçiş elementleri grubunda yer alan çinko elementinin kaynama sıcaklığı oldukça düşüktür.

Dökülmüş hali son derece sert ve kırılgan olan çinko elementi 120 °C'de yumuşar ve şekillendirilebilir.

Yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biri olan çinko elementi, sfalerit, çinko karbonat ve çinko silikat minarellerinden ayrıştırılır.

Doğada maddenin katı halinde varlık gösteren çinko elementi toz haldeyken çok etkili bir ingirdeyici özelliği gösterir.

Özellikle yüksek sıcaklığa maruz kaldığında çok kolay reaksiyona girse de çinko elementi yanmaz.

Oksijen, klor ve kükürt gibi elementlerle reaksiyona girmesi için yüksek sıcaklığa ihtiyaç duyan çinko, Cıva ile karşılaştığında sert bir amalgam yaratır.

Çinko bileşikleri arasında en yaygın olanlardan çinko oksit, silikat, fosfat ve organik kompleksleri suda ya çok az çözünürler ya da hiç çözünmezler.

Varlığı antik çağlara kadar uzanan çinko elementi başlarda pek anlaşılmamıştır. Bu yüzden bazı eski metinlerde çinkodan sahte gümüş olarak bahsedildiği görülür.

Çinko dünyada en çok kullanılan elementlerden biridir.

Çinkonun kullanım alanları sıralandığında ilk akla gelenlerden biri otomotiv endüstrisinde döküm kalıplarının yapımında, pil üretiminde kullanılmasıdır.

Çinko bileşenlerinden Çinko oksit, sulu boyalarda beyaz pigment olarak, karşımıza çıkar.

Sabun yapımında, plastik yapımında, kauçuk yapımında da kullanılan çinkonun yine endüstride kullanım alanlarından biri de lastik sanayiidir. Lastik sanayiinde aktivatör olarak kullanılan çinko sağlık sektöründe de vardır.

Yaz mevsiminde güneş ışınlarının, kışın ise soğuk havanın neden olduğu yanıklara karşı koruyucu olan bazı merhemlerde de çinko bulunur. Çok az ince bir tabaka halinde sürülmesi durumunda fayda gösterir.

Çinko bileşenlerinden biri olan Çinko klorür, deodorantlarda ve ahşap koruyucu ürünlerde kullanılırken bir diğer bileşen olan Çinko sülfür, karanlıkta parlaması nedeniyle saatlerin akrep ve yelkovanlarında kullanılır.

Bazı besinlerin de çinko bakımından zengin olduğu bilinmektedir. Örneği ringa balığı, kırmızı et, ay çekirdeği ve peynir çinko zengini besinlerdendir.

Demirin paslanmasını zorlaştırmasıyla ünlü olan çinko elementi çinko kaplama halinde sanayide sık sık kullanılır.

İnsan vücudunda neredeyse 2.5 gram çinko bulunduğu biliniyor. Canlı vücudu için gerekli elementlerden biri olan çinkoyu her gün yediğimiz besinlerle vücudumuza alırız.

ZN PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Çinko elementi periyodik tabloda 12.grupta, 4. periyotta ve d blokta yer alır.