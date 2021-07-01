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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:11 Son Güncelleme: 1.7.2021 09:12

MEB 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları: Afyonkarahisar lise taban puanları açıklandı mı?

MEB 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları: Afyonkarahisar lise taban puanları açıklandı mı?

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Afyonkarahisar lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Afyonkarahisar lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Afyonkarahisar lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Afyonkarahisar lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

AFYONKARAHİSAR LİSE TABAN PUANLARI

İşte Afyonkarahisar liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

AFYONKARAHİSAR LİSE TABAN PUANLARI 2021

Afyonkarahisar merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Afyonkarahisar lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Afyonkarahisar ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,2748 1,88 0,02
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 426,1684 4,03 1,92
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 409,674 6,27 3,68
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 394,8585 8,78 1,99
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 391,1226 9,51 1,76
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,7244 10,4 1,69
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 367,1832 14,95 6,4
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 359,3473 17

0,02

AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 351,0432 19,33 10,68
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 322,4917 28,48 6,88
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 317,4306 30,33 10,7
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,1145 39,27 10,73
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,4481 41,35 20,79
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 282,9785 44,87 20,16
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 280,6455 46,01 16,4
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,938 49,99 18,51
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,7942 50,06 18,8

AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 466,56 2,35 0,01
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,98 4,66 2,36
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 431,34 7,14 2,85
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 423,59 8,39 2,68
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 420,72 8,89 2,7
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,81 9,06 1,41
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 393,09 14,37 7,32

AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 377,44 18,13 5
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 360,2 22,97 8,65
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 345,57 27,64 6,56
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 327,03 34,23 15,3
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 302,37 44,1 19,63
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 289,81 49,54 21,23
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,1 51,63 11,79
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MEB 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları: Afyonkarahisar lise taban puanları açıklandı mı?
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