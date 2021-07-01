Ant Eş Anlamlısı Nedir? Ant Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Ant eş anlamlısı gün içerisinde birçok farklı sebeple vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Genel anlamda farklı kökenli kelimelerin birbirlerine olan karşılıkları olan bu kelimeler özellikle de ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi sırasında çokça kez karşılaştığımız bir Türk Dil Bilgisi konusudur. Bu kapsamda Ant kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Ant Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve tüm detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastladığımız bir konudur. Öte yandan bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın anlamları aynı olan kelime grupları bilindiği üzere "eş anlamlı" veya "anlamdaş" kelimeler olarak biliniyor.

Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli oluyor.

ANT EŞ ANLAMLISI

Ant kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre Yemin, kasem ve ahit.

1.Yemin

2.Kasem

3.Ahit

ANT NE DEMEKTİR?

Ant kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre " Tanrı'yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin, kasem" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısı da dolayısıyla Yemindir. Yemin kelimesi Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre; "Ant" anlamını taşımaktadır.