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Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:14 Son Güncelleme: 1.7.2021 09:15

Bingöl lise taban puanları açıklandı mı? MEB ile 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bingöl lise taban puanları açıklandı mı? MEB ile 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Bingöl lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bingöl lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bingöl lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Bingöl lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Bingöl lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

BİNGÖL LİSE TABAN PUANLARI

İşte Bingöl liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

BİNGÖL LİSE TABAN PUANLARI 2021

Bitlis merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bingöl lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bingöl ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,5978 3,53 0,08
BİNGÖL / MERKEZ / Karşıyaka Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 404,7175 7,06 3,54
BİNGÖL / MERKEZ / Yunus Emre Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 378,7244 12,14 7,11
BİNGÖL / MERKEZ / 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 363,2583 15,96 4,93
BİNGÖL / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 362,0493 16,28 1,17
BİNGÖL / MERKEZ / Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 322,9854 28,31 13,13
BİNGÖL / SOLHAN / Sabiha Bahçıvan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 114 322,1433 28,61 7,29
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Bingöl lise taban puanları açıklandı mı? MEB ile 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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