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Haberler Eğitim Haberleri Burdur lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:15 Son Güncelleme: 1.7.2021 09:16

Burdur lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Burdur lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Burdur lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Burdur lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Burdurlise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Burdur lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Burdur lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

BURDUR LİSE TABAN PUANLARI

İşte Burdur lise 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

BURDUR LİSE TABAN PUANLARI 2021

Burdur ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Burdur lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Burdur ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 437,0539 2,87 0,1
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 428,344 3,78 0,23
BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 392,6221 9,22 0,45
BURDUR / BUCAK / Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 388,0754 10,13 1,41
BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 387,2002 10,3 4,85
BURDUR / MERKEZ / Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,0792 13,48 3,18

BURDUR / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 352,0111 19,05 3,82
BURDUR / TEFENNİ / Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 263,5912 55,1 22,42
BURDUR / MERKEZ / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 236,4227 71,99 29,16
BURDUR / MERKEZ / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 210,5114 88,42 20,2
BURDUR / BUCAK / Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 196,7054 94,78 25,2
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Burdur lise taban puanları belli oldu mu? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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