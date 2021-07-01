Cehalet Eş Anlamlısı Nedir? Cehaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Soyut olarak bir bilgi yoksunluğunu ifade eden "cehalet" sözcüğüne pek çok alanda başvuruluyor. Günlük konuşmada çok kez tercih edilen cehalet kelimesi, yazı dilinde de yoğun olarak kullanılmakta. Bu sebeple de cehalet kelimesi eş anlamlısı ve sözlük anlamı araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, cehalet eş anlamlısı ve bu kelimenin anlamı...

CEHALET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cehalet sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler bilgisizlik ve bilmezlik sözcükleridir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilir.

CEHALET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Cehalet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cehalet, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre cehalet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgisizlik