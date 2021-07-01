Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Cehalet Eş Anlamlısı Nedir? Cehaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:13

Cehalet Eş Anlamlısı Nedir? Cehaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Cehalet Eş Anlamlısı Nedir? Cehaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Yazı dilinde, günlük konuşmada ve pek çok alanda sık olarak kullanılan kelimeler arasında "cehalet" kelimesi yer alıyor. Yaygın kullanımı nedeniyle de cehalet eş anlamlısı, hem öğrenciler hem de vatandaşlar için zaman zaman araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü, eş anlamlı kelimeler sözlüğü, sözcüklerin eş anlamlısı merak edildiğinde yardıma yetişiyor. TDK tanımlarına ve Türk dilinde yer alan kelimelere göre, cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıda, cehalet sözcüğü ile aynı anlama gelen Türkçedeki kelime ve tanımları yer alıyor.

Soyut olarak bir bilgi yoksunluğunu ifade eden "cehalet" sözcüğüne pek çok alanda başvuruluyor. Günlük konuşmada çok kez tercih edilen cehalet kelimesi, yazı dilinde de yoğun olarak kullanılmakta. Bu sebeple de cehalet kelimesi eş anlamlısı ve sözlük anlamı araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü ve eş anlamlı kelimeler sözlüklerine göre cehalet kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte, cehalet eş anlamlısı ve bu kelimenin anlamı...

CEHALET EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cehalet sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler bilgisizlik ve bilmezlik sözcükleridir. Bu sözcükler birbiri yerine kullanılabilir.

CEHALET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Cehalet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cehalet, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre cehalet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bilgisizlik

ARKADAŞINA GÖNDER
Cehalet Eş Anlamlısı Nedir? Cehaletin Eş Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA