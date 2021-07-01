DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: Dikey Geçiş DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde hız kazandı. Önlisans mezunu adayların 11 Temmuz tarihinde katılım sağlayacağı sınava ilişkin belgenin kısa zaman içerisinde açıklanması beklenirken bu kapsamda "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi, meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmek için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar…