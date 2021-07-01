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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:55

DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: Dikey Geçiş DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: Dikey Geçiş DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafınca Temmuz ayında düzenlenecek olan 2021 DGS sınav giriş belgesi yerleri için gözler ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında iki senelik önlisans mezunları eğitimlerini lisans programına tamamlamaya hak kazanıyor. Bu noktada “ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Sınavın 11 Temmuz tarihinde düzenleneceği bilinirken adayların sınavlara katılım sağlayacağı yerlerin birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde hız kazandı. Önlisans mezunu adayların 11 Temmuz tarihinde katılım sağlayacağı sınava ilişkin belgenin kısa zaman içerisinde açıklanması beklenirken bu kapsamda "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi, meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmek için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar…

DGS NE ZAMAN?

DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.

DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

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DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı: Dikey Geçiş DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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