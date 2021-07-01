Düşman Eş Anlamlısı Nedir? Düşmanın Eş Anlamlısı Olan Sözcük

Düşman kelimesi, günlük hayatta en sık kullanılan sözcükler arasındaki yerini koruyor. Genel anlamda birine karşı kötü duygular besleyen, onun kötülüğünü isteyen, ona zarar vermeye çalışan, onu hiç sevmeyen düşman eş anlamlısı olan sözcük merak ediliyor. Bu sebeple de "düşman" kelimesi eş anlamlısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK ve eş anlamlı kelimeler sözlüğü bu noktada yardımımıza yetişiyor. Peki düşman eş anlamlısı nedir? İşte, düşmanın eş anlamlısı olan sözcük

DÜŞMAN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Eş anlamlı kelimeler anlamca birbirinin aynısı olan anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Düşman kelimesinin eş anlamlısı hasım ve yağı sözcüğüdür.

DÜŞMAN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Düşman kelimesinin eş anlamlısı hasım ve yağı sözcüğüdür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Düşman kelimesi hasım ve yağı anlamına geliyor.

DÜŞMAN NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Düşman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Düşman kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ye göre, düşman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, antagonist, dost karşıtı

- Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları

- Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar

- Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)

- Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse

- Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse