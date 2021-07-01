E okul giriş ekranı: 2021 MEB e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

E okul giriş ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler MEB ve e okul üzerinden sonuç sorgulama işlemleri yapıyor. E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimleri süresince aldıkları sınav notları, karne notları, ders programları gibi birçok sorgulama işlemini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Peki e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı!