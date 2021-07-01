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Haberler Eğitim Haberleri Erzincan lise taban puanları 2021! LGS Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:38 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:39

Erzincan lise taban puanları 2021! LGS Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Erzincan lise taban puanları 2021! LGS Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Erzincan lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Erzincan’da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve  Erzincan ilinde bulunan lise kontenjan sayıları...

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Erzincan lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Erzincan il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı…

LGS ERZİNCAN LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS ERZİNCAN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Erzincan merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Erzincan lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Erzincan ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 430,4383 3,55 0,04
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 381,2775 11,57 2,97
ERZİNCAN / REFAHİYE / Refahiye Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 354,772 18,27 8,18
ERZİNCAN / MERKEZ / TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 353,9494 18,51 3,6
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,7746 18,56 7,13

ERZİNCAN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 309,9733 33,16 7,27
ERZİNCAN / MERKEZ / Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 292,3773 40,49 16,25
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,5733 44,58 25,82
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,8731 48,96 21,08

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

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Erzincan lise taban puanları 2021! LGS Erzincan Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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