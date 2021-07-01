Günlük kullanımda sıkça tercih edilen kelimeler arasında yer alan gereksinim eş anlamlısı araştırılıyor. Amacına uygun olarak maddi ya da manevi, canlı ya da cansız birçok durum için kullanılan ve kısaca gereksinme olarak ifade edilen bu kelimenin eş anlamlısı da en sık tercih edilen kelimeler arasında yer almaktadır. Cümle içerisinde tek başına bir anlam ifade ettiği gibi aynı zamanda anlam bütünlüğü de bozulmaz ve anlam kayması yaşanmaz. Bu kapsamda; gereksinim eş anlamlısı nedir? Gereksinimin eş anlamlısı olan sözcük hangisidir?

GEREKSİNİM EŞ ANLAMLISI

Gereksinim eş anlamlısı; ihtiyaç kelimesidir. İhtiyaç kelimesi günlük kullanımda daha sık tercih edilmekle birlikte bu iki kelime birbirleri yerine kullanılabilir ve kullanım durumunda anlatım bozukluğu yaratmaz.

GEREKSİNİM NE DEMEK?

Bir canlının yaşamını sürdürebilmesi adına gerekli olan unsurlar gereksinim olarak ifade edilir. Öte yandan güçlü istek olarak da anlatılmaktadır. Diğer bir yandan ise daha çok mecburi kullanım unsurları adına değerlendirilen bir anlama sahiptir.