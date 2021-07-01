LGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün liselere geçiş sistemi kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. Hal böyleyken şimdi ise gözler tercihlere çevrildi. Bu noktada LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihlerinin 5 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Buna göre; LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte lise tercih kılavuzunda yer alan tüm detaylar…