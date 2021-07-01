LGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün liselere geçiş sistemi kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. Hal böyleyken şimdi ise gözler tercihlere çevrildi. Bu noktada LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihlerinin 5 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Buna göre; LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte lise tercih kılavuzunda yer alan tüm detaylar…
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS kılavuzuna çevrilmişti. MEB az önce sabırsızlıkla beklenen haberi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.