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Haberler Eğitim Haberleri Gözler LGS tercih döneminde! MEB 2021 LGS lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 1.7.2021 07:09 Son Güncelleme: 1.7.2021 07:09

Gözler LGS tercih döneminde! MEB 2021 LGS lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Gözler LGS tercih döneminde! MEB 2021 LGS lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca vatandaş LGS tercih dönemi için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz gün e-Okul sistemi üzerinden erişime açılan sonuçlarla beraber adaylar şimdi ise tercihlerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bu noktada “LGS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır?” soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün yayımladığı kılavuzda merak edilen tüm bu tarihleri vermiş yerleştirme sonuçları için ise Temmuz sonunu işaret etmişti. Buna göre; LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte lise tercih kılavuzu ile beraber bilinmesi gereken tüm detaylar…

LGS tercihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz gün liselere geçiş sistemi kapsamında 6 Haziran tarihinde düzenlenen sınavın sonuçları öğrencilerin erişimine açılmıştı. Hal böyleyken şimdi ise gözler tercihlere çevrildi. Bu noktada LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? Soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihlerinin 5 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Buna göre; LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır? İşte lise tercih kılavuzunda yer alan tüm detaylar…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 LGS sınav sonuçları bugün açıklandı. Gözler LGS kılavuzuna çevrilmişti. MEB az önce sabırsızlıkla beklenen haberi duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek. LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

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LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar LGS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla detaylara ulaşacak ve LGS tercih robotu ile tercih işlemlerini yapabilecek. Tercihler Meb.gov.tr ve e okul'da olacak.

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Gözler LGS tercih döneminde! MEB 2021 LGS lise tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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