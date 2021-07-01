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Haberler Eğitim Haberleri Kahramanmaraş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 1.7.2021 09:14 Son Güncelleme: 1.7.2021 09:14

Kahramanmaraş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kahramanmaraş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Tercihler için geri sayım, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başladı. LGS sınavına katılan lise adayı öğrenciler, puanları ile tercih yapabilecekleri okul türüne göre tercih sürecine girecek. Tercihler için kısa bir süre kalması nedeniyle Kahramanmaraş lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde yer alan liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, “2021 LGS Kahramanmaraş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir” sorusunun yanıtı aşağıda yer almaktadır.

Okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Kahramanmaraş lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Kahramanmaraş'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Kahramanmaraş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Kahramanmaraş ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

LGS YEP KAHRAMANMARAŞ LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS YEP KAHRAMANMARAŞ LİSE TABAN PUANLARI 2021

Kahramanmaraş merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Kahramanmaraş lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Kahramanmaraş ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,1875 1,38 0,01
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 449,0826 1,82 0,07
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 431,5508 3,43 1,83
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,0697 4,4 0,24
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 418,4471 5,01 1,97
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 407,705 6,58 3,64
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 397,9203 8,23 1,15

KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 395,3198 8,7 0,67
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 394,3492 8,89 2
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 388,28 10,09 1,85
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 387,4444 10,26 4,41
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 385,1544 10,73 6,39
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 374,3915 13,16 6,64
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 374,0587 13,24 3,31
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 363,6604 15,85 5,12
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 348,6329 20,04 4,59
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 343,3745 21,61 8,08
KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 342,4212 21,91 9,51
KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 336,9951 23,61 11,45
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 322,1011 28,63 13,73
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 321,113 28,99 15,94
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 307,5041 34,12 13,27
KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 301,5436 36,53 17,16
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,187 39,23 17,6
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 294,5487 39,53 17,57
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,9332 42,52 17,43
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,127 43,84 19,07
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 283,5046 44,61 19,52
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,4651 45,6 20,18
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,8298 47,94 18,33
KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 208,5896 89,46 22,27

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

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Kahramanmaraş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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