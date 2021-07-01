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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:37 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:37

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından gündemdeki yerini aldı. Bugün itibarıyla başlayan tercihlerin ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacağı bilinirken bu kapsamda binlerce aday “KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor, tercihler nasıl yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme" atamaları ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Buna göre; KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

ÖSYM takvimine göre bugün başlayacak olan KPSS tercihleri için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek kılavuz açıklamasına çevrildi. Adaylar bugün sistemden açılacak ekran üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Bu noktada ise sabah saatlerinden itibaren KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak? Soruları yanıt aramaya başladı. Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS-2021/1 tercihleri 1 Temmuz tarihinde başlayacak. Adaylar tercihlerini 8 Temmuz mesai bitimine kadar gerçekleştirebilecekler. Bu kapsamda işlemlere ilişkin detaylar ise KPSS tercih kılavuzunun erişime açılmasıyla belli olacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Henüz kılavuz yayımlanmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

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KPSS 2021/1 tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman saat kaçta yayınlanacak? KPSS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılacak?
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