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Giriş Tarihi: 1.7.2021 16:56

LGS Türkiye birinciliği Adana’dan

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
LGS Türkiye birinciliği Adana’dan

Adanalı öğrenci Alper Alacuklu, 2021 LGS’de tüm soruları doğru olarak yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu.

Adanalı öğrenci Alper Alacuklu, 2021 LGS'de tüm soruları doğru olarak yanıtlayıp 500 tam puan alarak Türkiye 1.si oldu. Kendisine düzenli bir çalışma takvimi planladığını söyleyen LGS Türkiye birincisi Alper Alacuklu ise, ailesinin yanı sıra öğretmen ve yöneticilerinin desteğini de hep yanında hissettiğini belirterek, mutluluğunu paylaştı.

"MUTLULUK YAŞIYORUZ"

LGS Türkiye birinciliğini değerlendiren Şevket Ertem, "Türkiye geneli LGS sonuçlarına baktığımızda 36 ilde toplam 97 Türkiye birinciliği görüyoruz. Bunların 8'i Final öğrencisi, LGS'de Türkiye 1.si çıkarmanın ve Adana'ya da böyle bir sonuç kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıya imza atan tüm öğrencilerimizi, onların başarısında emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyoruz." dedi.

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LGS Türkiye birinciliği Adana’dan
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