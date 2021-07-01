LGS Adana nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri ve taban puanları açıklandı mı? LGS YEP Adana lise taban puanları 2021

LGS YEP ADANA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Adana merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç İstanbul lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Geçen senenin Adana ve ilçesindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 477,3162 0,35 0,02 ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 463,0659 0,93 0,36 ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 452,8902 1,53 0,37 ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 442,4571 2,36 1,53 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 437,4105 2,82 1,69 ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Almanca 36 435,6105 3 1,93 ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,7534 3,52 0,04 ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 424,3942 4,25 2,4

ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 422,9122 4,43 0,25 ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 420,9495 4,67 2,78 ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,1816 5,75 3,12 ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 403,1539 7,32 3,28 ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 402,1016 7,49 4,73 ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 397,8571 8,24 4,52 ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 393,4068 9,06 0,1 ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 391,0088 9,53 5,82 ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,2117 9,9 3,57 ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,7201 12,85 4,52 ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 370,7124 14,06 6,09 ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 108 356,4356 17,8 11,73 ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 348,3838 20,12 7,6 ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 340,9368 22,37 9,1 ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 329,2563 26,15 9,09 ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 204 298,0082 38,01 4,6 ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 288,8225 42,11 9,77 ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 284,0467 44,35 10,09 ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 283,2855 44,72 21,3 ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 72 276,355 48,18 9,99