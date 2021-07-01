Yüzbinlerce öğrenci 8'inci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra liseye geçmek için LGS'ye girdi. Geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döken adaylar, okul tercihi yapmak üzere yarın açıklanacak LGS sonuçlarını bekliyor. Bu sırada Manisa lise taban puanları hakkında araştırmalar başladı. İşte 2021 LGS Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2021
Manisa ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Manisa lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Manisa ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|467,2649
|0,73
|0,1
|MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|452,9396
|1,53
|0,22
|MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|441,046
|2,48
|0,37
|MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|439,384
|2,64
|0,73
|MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|431,1888
|3,47
|0,91
|MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,1781
|3,92
|0,36
|MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|414,0586
|5,62
|0,37
|MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|414,051
|5,62
|2,79
|MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|402,2433
|7,47
|1,63
|MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|388,7095
|10
|5,62
|MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|375,5922
|12,88
|6,79
|MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|369,1215
|14,45
|7,63
|MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|358,2233
|17,31
|7,17
|MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|345,722
|20,91
|4,16
|MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,8512
|21,77
|0,48
|MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|339,4238
|22,84
|5,14
|MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,5045
|29,2
|10,37
|MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,0897
|45,79
|19,78
|MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,0511
|46,82
|19,21
|MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,0885
|48,32
|23,04
|MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|275,6965
|48,53
|4,78
|MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|259,5202
|57,45
|27,26
|MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|254,9414
|60,18
|26,94
|MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|251,8248
|62,06
|21,92
|MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|250,8155
|62,69
|24,31
|MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|250,3479
|62,98
|24,42
|MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|247,7028
|64,65
|13,53
|MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|239,1155
|70,21
|31,77
|MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|238,631
|70,53
|7,38
|MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|237,397
|71,34
|46,72
|MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|235,4741
|72,62
|26,49
|MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|198,5602
|94,09
|27,96
|MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|190,7383
|96,63
|8,29
|MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|190,399
|96,72
|12,93
|MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|185,6141
|97,79
|35,54