Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Manisa lise taban puanları - 2021 Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:40 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:40

Manisa lise taban puanları - 2021 Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Manisa lise taban puanları - 2021 Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Lise tercih işlemlerini gerçekleştirmek için LGS sınavı sonuçlarını bekleyen yüz binlerce lise adayı, okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırmaya başladı. Cevapları üzerinden tahmini bir puan belirleyen ve Manisa lise taban puanları hakkında araştırma yapan gençler hangi okullara girebileceklerini hesaplıyor. 2021 LGS Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde!

Yüzbinlerce öğrenci 8'inci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra liseye geçmek için LGS'ye girdi. Geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döken adaylar, okul tercihi yapmak üzere yarın açıklanacak LGS sonuçlarını bekliyor. Bu sırada Manisa lise taban puanları hakkında araştırmalar başladı. İşte 2021 LGS Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Manisa ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Manisa lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Manisa ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,2649 0,73 0,1
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 452,9396 1,53 0,22
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 441,046 2,48 0,37
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 439,384 2,64 0,73
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 431,1888 3,47 0,91
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 427,1781 3,92 0,36
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 414,0586 5,62 0,37

MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 414,051 5,62 2,79
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 402,2433 7,47 1,63
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 388,7095 10 5,62
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 375,5922 12,88 6,79
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 369,1215 14,45 7,63
MANİSA / YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 358,2233 17,31 7,17
MANİSA / SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 345,722 20,91 4,16
MANİSA / DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 342,8512 21,77 0,48
MANİSA / YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 339,4238 22,84 5,14
MANİSA / YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 320,5045 29,2 10,37
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 281,0897 45,79 19,78
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,0511 46,82 19,21
MANİSA / AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,0885 48,32 23,04
MANİSA / SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 275,6965 48,53 4,78
MANİSA / AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 259,5202 57,45 27,26
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 254,9414 60,18 26,94
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 251,8248 62,06 21,92
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 250,8155 62,69 24,31
MANİSA / ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 250,3479 62,98 24,42
MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,7028 64,65 13,53
MANİSA / SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,1155 70,21 31,77
MANİSA / AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 238,631 70,53 7,38
MANİSA / YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 237,397 71,34 46,72
MANİSA / TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 235,4741 72,62 26,49
MANİSA / SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 198,5602 94,09 27,96
MANİSA / YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 190,7383 96,63 8,29
MANİSA / TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 190,399 96,72 12,93
MANİSA / TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 185,6141 97,79 35,54
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa lise taban puanları - 2021 Manisa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA