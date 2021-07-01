Mazoşist Ne Demek? Mazoşist Nedir?

Halk diline de yerleşen fakat çoğu zaman yanlış anlamda kullanılan mazoşist terimi mazoşist ne demek sorusuyla inceleniyor. Duygusal mazoşist kavramı da bu bağlamda araştırılıyor. Mazoşizm kelimesinin kökeni ve anlamı merak edilirken bu kelimeyle ilintili olan sadist ve sadomazoşist ifadeleri de araştırılıyor.

MAZOŞİST NE DEMEK?

Mazoşist Fransızca masochisme kelimesinden dilimize geçmiştir. Mazoşist acıdan haz alan kişi anlamına gelir. Acıdan haz alma eğilimi olarak tanımı yapılan mazoşizm ise, Leopold von Sacher-Masoch isimli Avusturyalı bir romancının adından türetilmiştir.

SADİST NE DEMEK?

Mazoşistin tam zıttı olarak sadist kelimesi başkalarına acı vermekten, acı çektirmekten hoşlanan kişi anlamına gelir.

MAZOŞİST NEDİR BELİRTİLERİ?

Sağlıklı bir insan, tıpkı tüm canlılar gibi acıdan ve acı verme ihtimali olan durumlardan kaçar. Bebeklikte edinilen bu refleksle acı vereceği düşünülen nesne ve durumlardan uzak durulur. Ancak mazoşist kişilikler bu acının üzerine gider. Bilhassa acı verecek durumlara yönelim gösterir. Şayet dışarıdan acı verecek bir uyarıcı bulunamazsa kişi kendi kendine zarar vermeye teşebbüs eder.

MAZOŞİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Mazoşistik kişilik bozukluğu, kişilik bozuklukları arasında en yaygın görülen hastalıklardan biridir. Bu durum, kişinin aşağılanmaktan ve kendisine eziyet edilmesinden haz alması şeklinde özetlenir. Kişi, ruhsal ya da fiziksel olarak acı duymaktan hoşlanır. Genellikle bu duruma eşlik eden başka psikolojik rahatsızlıklar da görülür.

DUYGUSAL MAZOŞİST NE DEMEK?

Duygusal veya ruhsal mazoşizm, bu rahatsızlığın ikinci aşamasıdır. Bu aşamadaki birey, başkaları için kendini feda etmekten, başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önde görmekten çekinmez. Genellikle acı çekecekleri durumları ve ilişkileri kendilerine çekerler. İyi gideceği öngörülen deneyimlerden kaçınıp zarar görecekleri aşikâr olan durumları tercih ederler.

SADOMAZOŞİZM NE DEMEK?

Sadomazoşist kişilikler ise hem acı vermekten hem de acı duymaktan keyif alır. Başka canlılara zarar vermek ve işkence yapmaktan keyif aldıkları gibi kendilerine de işkence edilmesi hoşlarına gider. Çoğunlukla çocukluk travmaları sonucu ortaya çıkan bu hastalıklar, suç işlemeye meyilli kişilerde sıkça görülür.