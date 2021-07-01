Divan edebiyatında ve Türk edebiyatının çeşitli alanlarında yer bulan meftun sözcüğü kimi zaman aşkın şiddetini ifade etmek için kimi zaman da mâşuğun güzelliğini tarif etmek için kullanılır. Klasik şiirin vazgeçilmez mazmunlarından biri olan meftun sözcüğü ve bu sözcüğün türetildiği fitne kelimesi şiirseverler tarafından araştırılıyor. İşte meftun ne demek, TDK sözlük anlamına göre meftun nedir sorularının yanıtı!

TDK SÖZLÜK ANLAMINA GÖRE MEFTUN NE DEMEK?

Meftun kelimesi Arapça maftûn sözcüğünden dilimize geçmiştir. Bu sözcük fitne kelimesinden fatana sözcüğüne dönüşmüş, son olarak maftûn "yanmış, baştan çıkmış" halini almıştır. Meftun sözcüğü dilimizde yanmış, baştan çıkmış, aklını kaybetmiş ve büyülenmiş gibi anlamlara gelmektedir. Klasik Türk edebiyatında âşıkların gönüllerinin sevgilinin saçına asılıp kalması sıkça kullanılan tasavvurlardan biridir. Sevgilinin saçlarının boynuna dolanması fitne yani bela tuzağına yakalanmak olarak anlatılır. Âşık bu şekilde meftun olur ve aşk tuzağına düşer.

DİVAN EDEBİYATINDA MEFTUN NE ANLAMA GELİR?

Divan edebiyatında aşk en çok kullanılan temalardan biridir. Aşk teması içinde sevgiliye olan aşkı ifade etmek üzere meftun sözcüğüne sıkça yer verilir. Bu kelimenin kökeni olan fitne kelimesi ise hem "ateşle yakma, yanma" anlamıyla hem de "kargaşa, yoldan çıkma" anlamıyla kullanılır. Genellikle sevgilinin saçı için fitne ifadesi kullanılır. Sevgilinin saçının fitnesine takılıp kalan aşık buradan bir türlü çıkamaz, yanar ve kavrulur.

MEFTUN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Meftunun eş anlamlısı aşık, tutkun, vurgun, bağlanmış ve mecnun olarak gösterilebilir. Bu kelimeler meftun sözcüğünün hem somut hem de soyut anlamını karşılayacak şekilde dönüşümlü olarak kullanılabilir.

MEFTUN OLDUM NE DEMEK?

Meftun oldum sözü, aşkın ateşiyle yandım, aşık oldum manasında kullanılır. Söz sanatlarında sık sık kullanılan bu ifade mecaz yoluyla "aşık oldum, fitne ve belaya tutuldum" manasına gelecek şekilde kullanılır.

İÇİNDE MEFTUN KELİMESİ GEÇEN CÜMLE VE ŞİİRLER

Öyle bir yâr'e olmuşum ki meftun

Şirin'siz Ferhad'ım, Leylâ'sız Mecnûn (Hicrânî)

Fakat ben bilhassa ona meftundum (Rûşen E. Ünaydın)

Yâre meftûn olduğun ağyâra bildirme sakın (Âşık Ömer)

Zannederim yapmaktan ise yapılmış bir tasvîr-i zî-hayâta meftunsunuz (Sâmipaşazâde Sezâî)

Güzelliğine, şecî tavırlarına meftun olarak maiyetine almış (Ömer Seyfeddin)

Sonra dudaklarına ve ağzına meftun oldum (Refik H. Karay)