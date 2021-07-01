Mistik Ne Demek? Mistik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mistik ve mistisizm terimleri, metafizik alanlara ilgili kimseler ve tasavvuf edebiyatçılarının uzmanlık alanına girmektedir. Bu alanlarla ilgili olanlar bu terimlerle sıkça karşılaşmaktadır. Mistisizmi ilk kez duyanlar, mistik ne demek sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte mistik kelimesinin TDK sözlük anlamı ve mistisizm kelimesinin tanımı.

TDK SÖZLÜK ANLAMI İLE MİSTİK NE DEMEK?

Mistik kelimesinin kökeni Eski Yunanca'ya dayanmaktadır. Eski Yunanca'daki myein "gözlerini kapamak" ifadesi bu kelimenin kaynağıdır. Daha sonra mystikos "gizli tarikatlara dair" kelimesine evrilmiş, bu da Fransızca'ya ve Latince'nin modern temsilcilerine mystique "tasavvufa ait, esoterik" şeklinde geçmiştir. Dilimize de bu anlamıyla geçen mistik sözcüğü metafizik alanı içinde ele alınır ve gizemli, gizemsel gibi anlamlara gelir. Akıl ve mantıkla erişilemeyen metafizik durumları sezgilerle arama yoludur.

MİSTİSİZM NEDİR?

Kelime olarak "gizemli, farklı" anlamlarına gelen mistik sözcüğü Yunan felsefesinde geniş yer tutar. Mistisizm ise "gizemcilik" anlamına gelen bir sözcüktür. Diğer bir ifadeyle mistisizm, insanın görünen nesnelerin ardındaki gerçeklik, sonsuzluk ve birliğe ulaşma yönündeki ruhî tecrübesi ve bu tecrübeyi ifâde eden doktrindir. En genel tanımıyla; tanrıyla, ya da başka bir kutsal varlıkla içten bir bağ kurma arayışı ve arzusudur. Semavi dinlere mensup mistikler Tanrı düşüncesinin dışında kalan her şeyi ve her düşünceyi uzak tutarak zihinlerini arındırır, böylece Tanrı'ya ulaşacaklarına inanırlar.

MİSTİK VE SPİRİTÜEL NE DEMEK?

Spiritüel de tıpkı mistik gibi dilimize Fransızca'dan girmiş bir sözcüktür. Kelimenin anlamı tinsel, ruhsal olarak gösterilir. Spiritüalizm ise ruhçuluk anlamına gelir. Mistik spiritüeli ve tüm metafizik unsurları kapsamaktadır.

TASAVVUF EDEBİYATINDA MİSTİK AŞK NE DEMEK?

Dini konulara yer veren tasavvuf edebiyatında mistik aşk Allah aşkını ifade eder. Bu ifade basit bir durumu değil, ruhun tabii bir temayülü ve asıl aşka yönelimi olarak izah edilir. Dini edebiyatta mistisizm yaratıcıya yani Allah'a yönelişin şiire aktarılmasıdır.

MİSTİK ŞAİR NE DEMEK?

Mistik şiirler metafizik unsurları içinde barındıran, duygu ve düşünceyi heyecana ve sevince vurarak, kısa ve öz bir biçimde anlatan şairlere mistik şair adı verilir. Yunus Emre, Fuzuli, Şeyh Galip, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy gibi şairler bu akıma öncülük etmiş; Cahit Zarifoğlu, Ebubekir Eroğlu, İsmet Özel, Nurullah Genç, Erdem Beyazıt, Hilmi Yavuz, Asaf Halet Çelebi gibi isimler de ustaları örnek alarak İslamcı-mistik duyarlılıkla eserler kaleme almıştır.