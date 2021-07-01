Misyon Ne Demek? Misyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Misyon kişinin ya da kurumun yüklendiği görev ve sorumluluklar olarak özetlenebilir. Vizyon ve misyon sahibi kişiler ve kurumlar hareketlerinin amacını, yarına nasıl adım atacağını bilir, planlı ve programlı hareket eder. Misyon sahibi olmakla ilgili bilgisi olmayanlar, misyon ne demek sorusuna yanıt arıyor. Misyon kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir sorusunun yanıtı ve bu kelime hakkında merak edilenler haberimizde.

MİSYON NE DEMEK?

Misyon bir şirketin, kuruluşun ya da kişinin amaçları, sorumlulukları ve görevleri doğrultusunda hazırladığı planlar bütünüdür. İngilizce mission "görev" kelimesinden dilimize geçen misyon kelimesi amaç ve görev anlamlarına gelir. Kurum misyonu o kurumun hangi amaca hizmet ettiğini, vasıf ve faaliyet alanlarını ifade eder. Kişisel misyon ise kişinin hayattaki görev ve amaçlarını içerir.

MİSYON NASIL OLMALI?

Misyon kuruluşun neden var olduğunu ve amacının ne olduğunu ifade eder. Vizyonun aksine misyon değişiklik gösterebilir. Kuruluş ya da örgütün amacı, hizmet alanı ve tanımı misyon kapsamına girer. Kurumun misyonu "Neyiz, neden varız, kuruluş amacımız ne?" sorularına cevap vermelidir.

BİR İNSANIN MİSYONU NEDİR?

Kişisel misyon, kişinin olduğu değil olmak istedikleri ile ilgili bir ifadedir. Kişinin amaçları, hedefleri ve bu hedeflere ulaşma arzusu olarak da ifade edilebilir. İnsan yaratılışı gereği ileriye odaklı, geleceği düşünen ve geleceğe dair planları olan bir varlıktır. Bu sebeple hem birey olarak hem de toplum ve topluluklar açısından vizyon ve misyon sahibi olmak zorunlu bir ihtiyaçtır.

HAYATTAKİ MİSYON NE DEMEK?

Bir kişinin hayattaki misyonu, onun hayata bakış açısı ve mottosuyla paraleldir. Kişiler hayattaki misyonlarını çoğu zaman kendileri belirler. Doğuştan belli vasıflara sahip olan ya da aile, çevre, gelenek, inanç gibi sebeplerle misyonu doğuştan belli olanlar dışında her birey zaman içinde misyonunu tayin eder. Bu misyon zaman içinde değişiklik gösterebilir. Kimi insanın hayattaki misyonu geniş kitleleri etkilerken kimi yalnızca kendi hayatını ilgilendiren bir misyon oluşturabilir.