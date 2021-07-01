Monarşi Ne Demek? Mutlak Ve Meşruti Monarşi Nedir?

Tarihi ve sosyolojik okumalar esnasında monarşi adı verilen yönetim biçimiyle karşılaşan pek çok kişi, anlamını bilmediği bu terim hakkında araştırma yapıyor. Tek kişiye dayalı olan bu yönetim sistemi, yapısı ve işleyişi bakımından da araştırılıyor. Mutlak ve meşruti monarşi nedir, monarşik yönetim ne demek, monarşi kaça ayrılır gibi soruların yanıtı haberimizde. İşte monarşi ne demek sorusunun yanıtı!

MONARŞİ NE DEMEK?

Monarşi sözcüğü Fransızca monarchie "kraliyet" kelimesinden dilimize geçmiştir. Eski Yunanca mono "tek" + archy "baş, yönetim, iktidar" kelimelerinin birleşimiyle oluşan bu sözcük, "iktidarın tek bir kişide olduğu düzen" anlamına gelir.

MONARŞİK YÖNETİM NE DEMEK?

Monarşi denildiğinde ilk akla gelen mutlak monarşidir. Mutlak monarşide otorite bir kralın ya da imparatorun elindedir. Yasama ve yürütme gücünün bir kişide toplandığı devlet düzeni anlamına gelir. Saltanatın başka bir adı olan monarşik yönetimde seçim dışı yöntemler kullanılır. Monarşinin diğer yönetim biçimlerinden ayrıldığı en önemli nokta monarşik yapıdaki hükümdarın ömür boyu yetkiyi elinde bulundurması ve öldüğünde yerini yine seçim yapılmaksızın oğluna devretmesidir. İktidar tek bir soy üzerinden yürür ve iktidar gücü kurucu aile yoluyla ya da ilahi bir kararla bu soya verilir.

MEŞRUTİ MONARŞİ NE DEMEK?

Meşruti monarşide, mutlak monarşiden farklı olarak yöneten kişinin görevleri ve yetkileri yazılı ya da yazısız olarak belli bir sınırlamaya tabii tutulur. Yetkiler genelde anayasada açıkça belirtilir. İngiltere, Danimarka, İspanya, Japonya, Norveç bu yönetim biçiminin günümüzde yaşayan örnekleridir.

GÜNÜMÜZDE MONARŞİ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Günümüzde monarşiyle yönetilen pek çok ülke bulunmaktadır. Monarşiyle yönetilen ülkeler şunlardır:

Avustralya: Anayasal monarşi

Katar: Mutlak Monarşi

İspanya: Meşruti Monarşi

İsveç: Meşruti Monarşi

Japonya: Meşruti Monarşi

Danimarka: Meşruti Monarşi

Norveç: Meşruti Monarşi

İngiltere: Meşruti Monarşi

Malezya: Federal Meşruti Monarşi

Nepal: Meşruti Monarşi

Yeni Gine: Meşruti Monarşi

Suudi Arabistan: Mutlak Monarşi

Tayland: Meşruti Monarşi

Umman: Meşruti Monarşi

Ürdün: Parlementer Monarşi

Vatikan: Seçime Dayalı Mutlak Monarşi

Yeni Zelanda: Meşruti Monarşi

MONARŞİ KAÇA AYRILIR?

Mutlak Monarşi

Seçimli Monarşi

Meşruti Monarşi

İrsi Monarşi

Teokratik Monarşi

Federal Meşruti Monarşi

Parlamenter Monarşi

Demokratik Monarşi

Milli Monarşi