Mood kelimesi sosyal medya aracılığıyla dilimize giren İngilizce kökenli sözcükler arasında yer alır. Ekseriyetle genç nesil ve sosyal medya kullanıcıları tarafından kullanılan bu sözcük, internet jargonuna hakim olmayanlar tarafından mood ne demek, İngilizce mood kelimesinin anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. Bu soruların yanıtı ve kelimeye ilişkin tamlamalar haberimizde.

MOOD NE DEMEK?

Dilimize İngilizce'den geçen bu sözcük "ruh hali, mizaç, hal, anlık ruh durumu" anlamlarına gelir. İngilizce'de mood olarak yer alan ve Türkçe'ye de bu şekilde geçen bu sözcük, dilimizde tek o ile "mod" şeklinde telaffuz edilir. Kişinin anlık ruh değişimi için bu kelime kullanılır. Kelimenin İngilizce'deki telaffuzu ise "muud" şeklindedir. Bugün moodum düşük, hiç moodumda değilim, moodum çok yüksek gibi kullanımlarda bu kelimeye rastlanmaktadır.

MOOD NE ANLAMDA KULLANILIR?

Mood dilimizde daha çok genç kesimin anlık ruh hali betimlemesinde tercih ettiği bir sözcüktür. Bu kelime; hava, ruh hali, ruh durumunu betimlemek üzere tercih edilir. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bu kelimeye sıkça yer verilir. Örneğin keyifli bir anı içeren fotoğrafın altına moodum yükseldi ya da good mood yazılacağı gibi keyif kaçıran ya da sıkıcı bir anın paylaşımına moodum düştü şeklinde not eklenebilir. Okunduğu gibi mod şeklinde yazıldığı da görülür.

GOOD MOOD NE DEMEK?

Good mood Türkçe'ye birebir çevrildiğinde "iyi ruh hali, iyi hava" şeklinde anlamlar ortaya çıkar. Bu tamlama kişinin anlık ruh halinin iyi seyrettiği anlamına gelir. Sosyal medyada çoğunlukla tatil fotoğraflarının ya da keyifli anlarda çekilen fotoğrafların altına good mood yazılır. Zaman zaman mood kelimesi yerine mood on kalıbının kullanıldığı da görülür. Mood on da ruh hali anlamına gelmektedir.

POSITIVE MOOD NE DEMEK?

Positive mood ya da dilimize geçen haliyle pozitif mod, good moodla eş anlamlıdır. Bu kullanım da kişinin keyfinin yerinde olduğunu ve kendini iyi hissettiğini ifade eder.

HİÇ MOODUMDA DEĞİLİM

Hiç moodumda değilim cümlesi hiç havamda değilim, hiç iyi hissetmiyorum anlamlarına gelmektedir. Bu cümleye alternatif olarak moodumda değilim, moodum düşük, keyfim kaçık, tadım yok gibi kullanımlar da mevcuttur.