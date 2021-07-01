Öğrenciler bu yıl avantajlı

Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS
) sonuçları dün açıklandı. Sırada tercih maratonu var. Tercihler 5-16 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 26 Temmuz'da açıklanacak. 2018'den beri uygulanan LGS bu yıl öğrencileri oldukça zorlamıştı. Geçen yıl 181 olan şampiyon sayısı bu yıl neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu yıl toplam 97 öğrenci LGS'den 500 tam puan aldı. Türkiye geneli
ortalamalar da düştü. Ancak tercihler yüzdelik dilimlere göre yapılacağı için bu durum öğrencilerin lehine olacak. Geçen yıl her bir yüzdelik dilime düşen öğrenci sayısı 14 bin 723 iken bu sayı bu yıl 10 bin 385 oldu. Yani bu yıl öğrencilerin LGS puanı
ile öğrenci alan okullara yerleşme şansı daha yüksek olacak. Geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan bir okula bu yıl yüzde 6, yüzde 10'luk dilimden öğrenci alan bir okula yüzde 12, yüzde 20'lik dilimden öğrenci alan bir okula ise yüzde 24'lik dilimde olan bir öğrenciyi kolayca yerleşebilir. Lise tercihleri bu yıl da yerel, merkezi ve pansiyonlu olmak üzere 3 grup halinde yapılacak. İşte lise tercihleriyle ilgili tüm detaylar:
3 RENKLİ KAYIT ALANI
ÖNCE YEREL YERLEŞTİRME:
Öğrenciler, ilk olarak "Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar
" ekranından tercih yapacaklar. Yerel yerleştirme
tercihlerinden ilk 3 okulu "Kayıt Alanı"ndan seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecekler.
RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?
Yerel yerleştirme tercih ekranında veli ve öğrenciler yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 renkle karşılaşacak. Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu "Kayıt Alanı"nda yer alan okulları belirtiyor. Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanı"ndaki okulları, kırmızı ise "Diğer", yani "Kayıt Alanı"nda ve "Komşu Kayıt Alanı"nda olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtiyor.
LGS'DE 10 TERCİH HAKKI OLACAK
ZORUNLU DEĞİL:
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar
ekranı, yani LGS puanıyla öğrenci alan liseler ekranı açılacak. Sınava girmeyen öğrenciye bu ekran açılmayacak. Sınava girmiş olsa bile bu alanda tercih yapmak zorunlu değil.
TERCİH LİSTESİ NASIL OLUŞTURULMALI?
LGS'ye giren öğrenciler bu alanda toplam 10 tercih yapabilecek. Tercihler puana göre değil, mutlaka yüzdelik dilimlere göre yapılmalı. Bir öğrenci tercih listesi oluştururken kendi yüzdelik diliminden yüzde 25 öncesi ile yüzde 40 sonrasına kadarki okulları yazabilir. Örneğin, yüzde 10'luk dilimde olan bir öğrenci geçen yıl yüzde 7.5 dilimden alan bir okuldan başlayıp yine geçen yıl yüzde 15'e kadar öğrenci alan okullara kadar inerek bir liste oluşturursa yerleşme şansı yüksek olur.
KONTENJANLAR NE KADAR?
Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.
TOPLAM 20 SEÇENEK:
Öğrencilere 3'üncü olarak da pansiyonlu okullar ekranı açılacak. Öğrenciler isterse buradan da 5 okul tercih edebilecek. Böylece diğer gruplarla birlikte öğrencilere en fazla 20 tercih sunulmuş olacak.
ÖZEL OKUL TERCİHLERİ NASIL OLACAK?
Bir özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci, devlet liselerine tercih yapamayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek. Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim kurumlarına tekrar kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecek.
KRİTERLER DEĞİŞTİ
SINAVLA öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak. Öte yandan "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkarıldı.
NAKİLLER İKİ DÖNEM OLACAK
YERLEŞTİRMEYE esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.