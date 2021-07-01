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Haberler Eğitim Haberleri Ordu lise taban puanları - 2021 Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:42 Son Güncelleme: 1.7.2021 11:43

Ordu lise taban puanları - 2021 Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Ordu lise taban puanları - 2021 Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS’ye giren ve lise hayatına Ordu’da devam etmeyi planlayan pek çok öğrenci, henüz sınav sonuçları açıklanmadan Ordu lise taban puanları hakkında araştırmaya girişti. 2021 LGS Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları araştırılırken, liselerin diğer özellikleri de merak ediliyor. İşte LGS tercih süreci ve lise taban puanlarına ilişkin merak edilenler.

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Ordu lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ORDU LİSE TABAN PUANLARI 2021

Ordu ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Ordu lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Ordu ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 439,291 2,64 0,1
ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 419,7041 4,84 0,32
ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,4465 6,15 0,25
ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,21 13,69 0,9
ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 366,3858 15,15 5,71
ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 358,6312 17,19 4,16
ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 349,42 19,81 8,07
ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 341,5284 22,18 6,75

ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 102 331,5556 25,38 5,64
ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 316,8391 30,55 4,97
ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 312,6917 32,11 7,77
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,9079 37,63 17,47
ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 286,047 43,4 27,42
ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,1726 61,24 25,26
ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 232,1094 74,84 37,45
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Ordu lise taban puanları - 2021 Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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