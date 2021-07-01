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Giriş Tarihi: 1.7.2021 11:46

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları için geri sayım sürüyor!

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı 2021 YKS TYT, AYT, YDT sonuçları için geri sayım sürüyor!

Halk arasında üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sonuçları için geri sayım sürüyor. Milyonlarca aday, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılım gösterdi. Adaylar, şimdi ise YKS sınav sonuçları için beklemeye başladı. Bu noktada, YKS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM'den açıklama yapılırken YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih paylaşıldı. Peki, 2021 YKS sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, geçtiğimiz haftalarda yapılan TYT, AYT ve YDT oturumları ile sona erdi. Adaylar, sınavın ardından YKS sonuçları için heyecan dolu bir bekleyişe başladı. YKS sınav sonuçları ile beraber adayların üniversite puanı belli olacak ve tercih süreci başlayacak. Bu noktada, YKS sonuçları ne zaman belli olacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili olarak bilgi paylaşıldı. ÖSYM, adayların merakla beklediği YKS sonuçları ne zaman açıklanacak konusuna ilişkin açıklama yayınladı.

İşte, detaylar;

YKS SINAV SONUÇLARI AYIN KAÇINDA AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı 2021 YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları için geri sayım sürüyor!
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