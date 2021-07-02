2020 mezunları ödüllerini 1 yıl gecikmeyle aldılar

SANKO Okulları bahçesinde düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Emniyet Müdür Vekili Aşkın Söğüt, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada "En büyük gücümüz yetişmiş insan gücümüz. Sizler geleceğin Aziz Hocalarısınız" dedi.

SANKO'lu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Fatma Şahin, "SANKO mekteptir. Eğer üç dönem parlamentoda kalıp, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduysam, şehrimizin yerel kalkınmasında belediye başkanlığı yapıyorsam o gün girdiğim mektepten aldığım derstendir. İyi bir mühendis nasıl olunur, nasıl dirençli olunur, iyi bir mühendis olmak için neler yapılır? Bunların tamamı bu mektepte öğrenildi" dedi.

Şahin, "Büyükşehir Belediyesi olarak Alzheimer merkezi ve engelsiz yaşam merkezi açtığımızda yanımızda SANKO Üniversitesi'nin hocaları vardı. Teoriyle pratiği birleştirip yaşama dokunduk, halka dokunduk bu çalışmalarda her zaman yanımızda oldunuz. Sosyal sorumluluk konusunda SANKO Üniversitesindeki hocalarımız her zaman bize destek oldular" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ise bölgenin sağlık standartlarını daha ileriye taşımak için tıp alanına yöneldiklerini söyledi. Konukoğlu, "Rahmetli babamın kuruluş kararını aldığı hastanemizin kuruluşunda Gaziantep'te bir ventilatör cihazı dahi yoktu. Hastalar ambulans bulamadan arabalarla hastanelere gidiyordu. Babamı dünyada birçok hastaneye götürdük ve epey zorluklara yaşadık. Tıp ve hastanenin yeme içme kadar ihtiyaç olduğunu anladık" dedi.

Mezunlardan her hastayı anne ve babaları gibi görmelerini isteyen Konukoğlu, "Hocalarınız sizlere eğitim verdi, üniversiteyi başarılı şekilde tamamlayıp mezun oldunuz ama bundan sonra başarı okuyup, araştırıp sürekli takip etmenizle elde edilir. Mezun olduktan sonra okuyup araştırmayı bırakmayın. Teknolojinin sunduğu imkânlardan da yararlanarak kendinizi daha ileriye taşımanın yollarını araştırın. Türkiye'nin dört bir yanına dağılacaksınız ama bu vatana borcunuz var. Ettiğiniz yemine sadık kaldığınız sürece yükseleceğinize inanıyorum" diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı da öğrencilerden etik değerlerden taviz vermemelerini isteyerek, "Hastalarınızın sizden daima güler yüz ve şefkat beklediğini unutmayın, alçakgönüllü olun ve güvenlerini kazanın" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Tıp Fakültesi birincisi Dr. İlayda Gülefşan Aktaş, ikincisi Dr. Rıza Türk ve üçüncüsü Dr. Hande Anılır'a belge, hediye ve plaket takdim edildi. Törende geçen yıl mezun olan ancak pandemi nedeniyle tören düzenlenmediği için Dr. Berfin Songurtekin, ikincisi Dr. Pınar Uygunlar ve üçüncüsü Dr. Furkan Uncuoğlu'na da hediye ve plaketleri sunuldu.