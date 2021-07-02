28 Şubat engeline en güzel cevabı diplomasıyla verdi

Konya
'da evli ve iki çocuk annesi Zeliha İbaoğlu, 26 yıl süren hayalini gerçekleştirdi ve ilahiyat fakültesinden mezun oldu. Zeliha İbaoğlu, 1995'te İmam Hatip Lisesi
'nden mezun olduktan sonra 28 Şubat tartışmalarının yaşandığı dönemde üniversiteye gidemedi. Mevlüt İbaoğlu
ile evlenip iki çocuk sahibi olan Zeliha İbaoğlu, üniversite hayalini içinde hep taşıdı. Çocuklarıyla birlikte, evde ders çalışıp test çözen Zeliha İbaoğlu, 4 yıl önce Selçuk Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Bölümü'nü kazandı. Mezuniyetini eşi ve çocuklarıyla birlikte kutlayan Zeliha İbaoğlu, "İlk gittiğim gün, çocuklarım yaşındaki sınıf arkadaşlarım beni hoca sandı. Sıraya oturunca, 'Abla sen kimsin, niye geldin' dediler. İnanamadılar. İlk dönem sonunda 3.92'lik ortalamayla da birinci oldum. Çevremde 'nasıl okuyacaksın' diyenler vardı. Diplomamı alarak en güzel cevabı verdim. Okumaya, öğrenmeye devam edeceğim" diye konuştu.