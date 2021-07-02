Boğaz’da bayram

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. Yılı İstanbul Boğazı'nda kutlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Valiliği'nce Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından göndere Türk Bayrağı çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekiler Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni ziyaret etti. Deniz şehitleri için iskeleden denize çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
ve Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı
'na ait gemi ve botlar gösterisi izleyenleri büyüledi.