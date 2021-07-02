DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 Dikey Geçiş DGS sınav yerleri ve giriş belgesi yerleri nasıl öğrenilir?

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde hız kazandı. Önlisans mezunu adayların 11 Temmuz tarihinde katılım sağlayacağı sınava ilişkin belge az önce gelen son dakika haberiyle erişime açıldı. Bu kapsamda "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi, meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmek için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…