DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2021 Dikey Geçiş DGS sınav yerleri ve giriş belgesi yerleri nasıl öğrenilir?

DGS sınav giriş belgesi ile ilgili sorgulamalar son dönemde hız kazandı. Önlisans mezunu adayların 11 Temmuz tarihinde katılım sağlayacağı sınava ilişkin belge az önce gelen son dakika haberiyle erişime açıldı. Bu kapsamda "ÖSYM ile DGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıköğretim Fakültesi, meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmek için adaylar hazırlıklarını sürdürüyor. Buna göre; ÖSYM ile 2021 DGS sınav yerleri giriş belgesi yayınlandı mı? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…
DGS NE ZAMAN?
DGS 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
DGS SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.
KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.
O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.