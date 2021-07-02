Düzenli ve bilinçli çalışıp başardım

Türkiye
genelinde 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı
'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye şampiyonu olan 97 öğrenci arasında yer alan Muğla
Ortaca'daki Özel Çözüm Ortaokulu
8. Sınıf öğrencisi Alperen
Özcan, hem ailesini hem yakınlarını gururlandırdı. LGS şampiyonu Özcan başarıya nasıl ulaştığını SABAH'a anlattı. Özcan, "Okul hayatım boyunca disiplinli, planlı, programlı çalışmayı alışkanlık haline getirdim. Anlayarak kitap okumanın da yeni nesil sorulara yaklaşımımda etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri düzenli olarak takip ettim. Verilen görev ve sorumlulukları zamanında yerine getirdim. Düzenli olarak ders ve konu ağırlıklarına göre soru çözdüm. Yanlış yaptığım soruların analizlerini mutlaka yaptım. Bu süreçte öğretmenlerim her zaman yanımda ve destekçimdi. Başarının çok fazla çalışmakla değil düzenli, bilinçli ve sosyal hayatı da önemseyerek geldiğinin farkındaydım" dedi. Özcan, ders çalışmanın yanında sosyal aktivitelerin de başarısına önemli katkısı olduğuna dikkat çekerek, "Sosyal aktivite olarak satranç ve basketbol ile ilgileniyorum. Lisanslı satranç sporcusuyum. 6 yaşından bu yana satranç oynuyorum. 2019 Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonasında 16 yaş altı kategorisinde Türkiye şampiyonu oldum" diye konuştu.